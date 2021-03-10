«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов и вышел в 1/4 финал турнира

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 9 марта, туринский футбольный клуб «Ювентус» одержал победу над лиссабонским «Порту» со счетом 3:2, но по сумме двух игр завершил выступления на турнире.

Встреча прошла в итальянском Турине на стадионе «Альянц Стадиум». Со стороны «Старой Синьоры» голы забили Федерико Кьеза, оформивший в ворота соперника дубль, и Адриан Рабьо. У «Порту» два раза отличился Сержиу Оливейра.

36-летний форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые с 2005 года не забил ни одного мяча в плей-офф Лиги чемпионов.

Несмотря на победу черно-белых в матче, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышли португальцы. В этом им помогли два гола, забитые в гостях. Кроме того, «драконы» выиграли домашний матч со счетом 2:1. Соперник «Порту» станет известен по итогам жеребьевки.

Ранее в этот день дортмунская «Боруссия» после встречи с испанской «Севильей», которая завершилась со счетом 2:2 вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник германской команды определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.