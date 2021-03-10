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Дортмундская «Боруссия» первой вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов

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В Дортмунде на своем поле немецкий футбольный клуб «Боруссия» встречался с испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 2:2.

У хозяев отличился Эрлинг Холанд, оформив дубль (35-я и 54-я минуты). Второй гол он забил с пенальти.

На 69-й минуте форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири также реализовал 11-метровый удар и сократил отставание гостей в счете. Он же и сравнял счет в концовке матча.

Первая встреча завершилась победой «Боруссии» со счетом 3:2. Таким образом, черно-желтые вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Севилья» завершила свое выступление в турнире.

Соперник германского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.

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