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Суд в Чите вынес приговор прикурившему от свечи в храме подростку

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Мировой суд в Чите назначил подростку, который летом 2020 года опубликовал видео, на котором прикуривает сигарету от свечи в храме, 120 часов обязательных работ. Об этом ТАСС во вторник, 9 марта, рассказала пресс-секретарь забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

По ее словам, несовершеннолетний подросток признал свою вину, раскаялся в своем поступке и принес извинения прихожанам, пишет НСН.

Инцидент произошел в июле 2020 года в сети появился видеоролик, на кадрах которого двое молодых людей заходят в кафедральный собор Казанской иконы Божьей матери в Чите, и один из них прикуривает сигарету от церковной свечи. Позднее герой видео опубликовал еще один ролик, в котором извинился за свой поступок, пишет «Федеральное агентство новостей».

Митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявлял, что готов без разбирательств встретиться и спокойно побеседовать с молодыми людьми и их родителями, пишет сайт kp.ru.

Детский психолог Наталья Наумова считает, что у подростка не было желания совершить осуждаемое действие, он лишь хотел заслужить одобрение своей компании и получить уважение друзей, пишет «Ридус».

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