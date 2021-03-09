Продолжается строительство дороги Брянск I - Брянск II

В Брянске продолжается строительство автодороги Брянск I – Брянск II, которая соединит Фокинский и Володарский районы, а также разгрузит улицу Калинина. Работы выполняет компания «Дорстрой32».

Дорога станет и защитной дамбой. Недавно туда завезли более 1 млн кубометров грунта. Информация об этом появилась на сайте Брянской городской администрации, передает NASHBRYANSK.RU.

Напомним, в Брянске раньше запланированного срока должны завершить строительство дворца единоборств. Его общая площадь превысит 55 тыс. кв. м. Возведение спортивного объекта закончат к концу лета.