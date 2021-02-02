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Дворец единоборств в Брянске сдадут в эксплуатацию раньше срока

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В Брянске раньше запланированного срока должны завершить строительство дворца единоборств. Возведение спортивного объекта закончат к концу лет.

В ближайшее время рабочие должны установить световое и звуковое оборудование. Общая площадь объекта превысит 55 тыс. кв. м, уточняет NASHBRYANSK.RU.

Строительство дворца единоборств началось в Брянске в апреле 2019 года. Обосновывая его необходимость, власти отмечали, что в Брянской области различные виды единоборств развивают 13 спортивных федераций.

На проект из федерального бюджета было выделено 2 млрд рублей. Брянский депутат Госдумы Николай Валуев говорил, что «это будет огромный дворец единоборств».

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