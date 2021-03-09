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Глава Twitter решил отдать на благотворительность деньги от продажи твита

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Основатель социальной сети Twitter Джек Дорси заявил, что направит на благотворительность деньги, полученные с продажи на онлайн-аукционе первого твита на платформе. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter во вторник, 9 марта.

По его словам, аукцион заканчивается 21 марта, после чего он незамедлительно конвертирует всю выручку в биткоины и направит в некоммерческую организацию GiveDirectly Africa Response — фонд помощи живущим в нищете семьям Африки.

8 марта сообщалось, что на онлайн-аукционе Valuables стоимость первой публикации в Twitter основателя этой социальной сети Джека Дорси подскочила до $2,5 млн.

Основная битва за право купить первый твит разгорелась между генеральным директором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским предпринимателем, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном. Последний на прошлой неделе повысил ставку до $2 млн, но теперь Эстави поднял ее на $500 тыс.

Первую публикацию в Twitter основатель соцсети разместил 21 марта 2006 года. «Просто настраиваю свой Twitter», — написал он тогда. 5 марта основатель сети микроблогов предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи.

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