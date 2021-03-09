Лед начали взрывать на водоемах Красноярского края

Спасатели приступили к взрывным работам на льду в Красноярском крае. Мероприятия проводятся на участках рек, где возможны заторы в период паводка.

Для ослабления ледяной кромки спасатели также применяют чернение и пиление. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. По данным МЧС, на текущий момент составлен список районов, которые наиболее подвержены подтоплениям. Там ведется активная подготовка пунктов временного размещения.

Силы и средства региона направлены на минимизацию негативных последствий от возможных подтоплений.

Ранее сильный паводок спрогнозировали на территории Ульяновской области после обильных снегопадов и морозов. При неблагоприятном прогнозе в зону паводка попадут 16 населенных пунктов.