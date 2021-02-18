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Сильный паводок ожидается на территории Ульяновской области

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Власти прогнозируют сильный паводок в Ульяновской области после обильных снегопадов и морозов. Муниципалитеты и профильные ведомства получили указания заранее начать противопаводковые мероприятия.

Вопрос обсуждался на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона. По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, при неблагоприятном прогнозе в зону паводка попадут 16 населенных пунктов в шести муниципальных образованиях. Отдельное внимание он попросил уделить эксплуатации гидротехнических сооружения и запруд. Об этом сообщает ulpravda.ru.

Распоряжение о проведении мероприятий в период паводковой обстановки и комплексный план по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций подготовило правительство по поручению губернатора Сергея Морозова.

По данным Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обычно лед сходит с рек в регионе в последнюю неделю марта, на Куйбышевском водохранилище — во второй декаде апреля. Более точный прогноз по половодью будет представлен после 6 марта. Со второй декады марта на водоемах организуют работу оперативных групп по мониторингу за паводковой обстановкой. В регионе создана группировка сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий.

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