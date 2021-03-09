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Федерация дзюдо вынесла первое решение по драке в Каспийске

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Зачинщики потасовки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицированы на два года. Об этом говорится 9 марта в сообщении на сайте Федерации дзюдо России.

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«Решением Дисциплинарной комиссии ФДР от 9 марта 2021 года Абдулкадиру и Осману Абдулкадировым назначена дисквалификация на срок с 9 марта 2021 года по 8 марта 2023 года с формулировкой «за нарушение основ и правил дзюдо», — отметили в Федерации.

До окончания расследования инцидента от участия в соревнованиях отстранили спортсменов, входящих в состав сборных Дагестана и Северной Осетии.

Меры в отношении Федерации дзюдо Республики Дагестан, организовавшей турнир, и главного судьи соревнований, рассмотрят отдельно.

27 февраля чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров в Каспийске закончился массовой дракой. По словам заслуженного тренера РФ по дзюдо Хабиба Магомедова, всё началось из-за неосторожного жеста и крика одного из зрителей во время схватки спортсменов на татами.

В конфликте приняли участие несколько десятков человек, в том числе и участники первенства.

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