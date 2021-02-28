На чемпионате по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка

Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по Дзюдо среди юниоров, проходящий в дагестанском Каспийске, закончился массовой дракой. Об этом в субботу, 27 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Исходя из видео, которые опубликовали в соцсетях очевидцы, в конфликте приняли несколько десятков человек, в том числе и участники первенства. Ведущий мероприятия попытался остановить дерущихся и в микрофон потребовал прекратить потасовку.

По словам заслуженного тренера РФ по дзюдо Хабиба Магомедова, все началось из-за неосторожного жеста и крика одного из зрителей во время ожесточенной схватки спортсменов на ринге.

«Инцидент начался не между спортсменами. Все началось, когда спортсмены боролись больше 10 минут. Один из дагестанских зрителей то ли крикнул, то ли махнул рукой, то ли крикнул «Ура!», и это не понравилось осетинским болельщикам, и началась драка, в которую втянули спортсменов, как мне объяснили очевидцы», — отметил тренер.

Если окажется, что среди зачинщиков драки были спортсмены или тренеры, их ждут серьезные последствия, добавил он. Магомедов также подчеркнул, что сама ситуация «очень некрасивая, с гостями особенно».

«Ведь так никто медалей не получит. Наоборот, может быть, после этого мы потеряем и спортсменов, и тренеров может ждать дисквалификация», — сказал он.

3 декабря 2020 года Два спортсмена подрались во время поединка в рамках первенства России по вольной борьбе среди юниоров, которое проходит в Смоленске. Конфликт между борцами Бабули Цолоевым из Ингушетии и Аланом Багаевым из Северной Осетии.