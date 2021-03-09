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Собянин подписал распоряжение о выплате чернобыльцам до 10 тыс. рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выплате единовременной материальной помощи чернобыльцам. Об этом пресс-служба столичного градоначальника сообщила во вторник, 9 марта, по итогам заседания президиума правительства города.

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«Утверждены размеры материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Выплаты будут приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, который отмечается 26 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Размер единовременной выплаты составит от 3 тыс. до 10 тыс. рублей, в зависимости от категории получателей.

«Единовременную выплату получат 15 113 москвичей — участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС либо пострадавших от аварии на ЧАЭС, других радиационных аварий и катастроф», — отмечается в сообщении.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла ночью 26 апреля 1986 года. Это ЧП стало крупнейшей катастрофой в истории атомной энергетики. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона реактора, здание энергоблока частично обрушилось. Суммарный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду составил около 380 млн кюри. Загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, из них 70% — на территории Украины, Белоруссии и России. 15 декабря 2000 года работа ЧАЭС была полностью прекращена.

В результате катастрофы радиацией были загрязнены 14 российских регионов с населением более 3 млн человек. Больше всего пострадали Брянская, Калужская, Тульская и Орловская области.

В ликвидации ее последствий участвовали около 200 тыс. россиян. В настоящее время в России проживает более 1,7 млн человек, подвергшихся радиоактивному воздействию при аварии на ЧАЭС, сообщается на сайте aif.ru.

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