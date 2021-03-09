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В Музеях Московского Кремля покажут выставку о династии Рюриковичей
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В Музеях Московского Кремля покажут выставку о династии Рюриковичей

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В Музеях Московского Кремля пройдет выставка «Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий», которая станет продолжением традиции проектов, связанных с правителями России эпохи Средневековья. Экспозиция откроется 6 апреля. Предварительная продажа билетов уже открыта.

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Кураторы выставки собрали из 10 музеев России и Европы наиболее статусные и знаковые памятники, свидетельствующие об истории последних представителей династии Рюриковичей. Экспонаты расскажут о последних годах правления Рюриковичей и Смутном времени, когда под угрозой находилось существование российской государственности.

Выставочный проект состоит из двух частей, находящихся в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

В Одностолпной палате дворца гостям выставки расскажут о важных событиях семейной истории русских государей в XVI веке — восшествии на царский престол, вступлении в брак, появлении детей и кончине. Посетители смогут увидеть знаки и символы царской власти, предметы из сокровищницы монархов, личные вещи представителей царского рода, семейные святыни, а также важные документы.

Экспозиция в выставочном зале Успенской звонницы посвящена одной из самых загадочных фигур русской Смуты — мнимому сыну Ивана Грозного Дмитрию Ивановичу, царю Московии, он же Лжедмитрий I.

К выставочному проекту приурочен лекционный цикл «Последние Рюриковичи. Россия на перепутье», состоящий из четырех лекций, которые начнутся в середине мая 2021 года. Также в рамках выставки пройдет специальная образовательная программа «Несостоявшиеся династии: Годуновы, Шуйские, Самозванец» для старшеклассников и всех желающих.

Сама выставка пройдет в период с 6 апреля по 25 июля. Билеты уже в продаже.

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