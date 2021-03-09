Тело сторожа обнаружили в вагончике с бензогенератором в Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области в вагончике, отапливаемом бензиновым генератором, обнаружили тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, утром 9 марта в поселке Приволжский рабочие нашли тело 42-летнего сторожа без признаков жизни. Прибывший на место следователь осмотрел место происшествия. Признаков насильственной смерти не зафиксировано, пишет ИА «Взгляд-инфо».

«Помещение вагончика отапливалось бензиновым генератором. При этом вытяжка отсутствовала. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление продуктами горения», — говорится в сообщении ведомства.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.