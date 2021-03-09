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Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить iOS

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Компания Apple выпустила внезапное и срочное обновление iOS 14.4.1, которое немедленно необходимо установить пользователям. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Forbes.

По информации издания, корпорация говорит, что подобное быстрое решение было связано с оптимизацией безопасности, а также для разрешения ряда иных проблем.

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Отмечается, что в WebKit от Apple, который питает браузер Safari, уязвимость CVE-2021-1844 может спровоцировать изменение, а затем и выполнение специального кода.

Это, по словам специалистов из Microsoft browser vulnerability research, позволяет злоумышленникам создавать собственный контент через данный сигнал. Для подобных решений также необходимо взаимодействие с пользователем, для этого хакеры будут рассылать электронные письма для установки владельцем телефона вредоносного контента.

Компания советует как можно быстрее обновить устройство до новой версии iOS 14.4.1.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что специалисты американской компании Red Canary, которая занимается вопросами кибербезопасности, предположили, что неизвестным хакерам удалось распространить вредоносное ПО среди почти 40 тыс. компьютеров Mac от корпорации Apple. Об этом рассказал представитель Red Canary Брайан Донахью в беседе с ABC 23 февраля.

По словам экспертов, речь шла о программном обеспечении Silver Sparrow.

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