Эксперты заявили о 40 тыс. компьютеров Apple зараженных новым вирусом

Специалисты американской компании Red Canary, которая занимается вопросами кибербезопасности полагают, что неизвестным хакерам удалось распространить предположительно вредоносное ПО среди почти 40 тыс. компьютеров Mac от корпорации Apple. Об этом рассказал представитель Red Canary Брайен Донахью в беседе с ABC во вторник, 23 февраля.

По словам экспертов, речь идет о программном обеспечении Silver Sparrow. До недавнего времени в поле зрения специалистов оно не попадало, кроме того, пока неясно с какой целью оно распространяется. Применения Silver Sparrow во вредоносных целях эксперты пока не видели, однако уточнили, что это может быть похищение важной информации, повреждение устройства или попытка закрыть доступ к данным.

При этом представитель Red Canary подчеркнул, что часто хакеры применяют сразу несколько элементов ПО для осуществления кибератак. Часть из них может выполнять вспомогательную роль. Донахью особо подчеркнул, что Silver Sparrow имеет признаки вредоносного ПО, среди которых использование уязвимости операционной системы указанных устройств. При необходимости программа может скачать компоненты, которые необходимы для нанесения ущерба.

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