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Максим Тадевосян покинет пост гендиректора группы Rambler & Co

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Максим Тадевосян, занимающий должность генерального директора группы Rambler & Co, покинет свой пост. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании во вторник, 9 марта.

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Уточняется, что предприниматель решил заниматься собственными проектами.

«За семь лет пройден большой путь — от разрозненного набора медиа- и сервисных активов до единой компании — лидера российского интернет-медиабизнеса. Конечно, что-то получилось, а что-то нет, но самым большим достижением стала команда и те результаты, которые она демонстрирует с точки зрения бизнес-показателей. Я благодарен за годы совместной работы, но надо двигаться дальше. Уверен, сегодня Rambler Group имеет большие перспективы для нового этапа развития с учетом стратегии и возможностей «Сбера», — отметил Тадевосян.

За работу и вклад в развитие компании его поблагодарила гендиректор Rambler Group Татьяна Доброхвалова, добавив, что бизнесмен сумел добиться роста и развития активов группы.

Максим Тадевосян начал работать в группе компаний в 2014 году, заняв должность первого заместителя генерального директора Rambler & Co. В 2018 году он был назначен заместителем гендиректора Rambler Group по коммерции, а в 2019-м — стал генеральным директором Rambler & Co. Он отвечал за работу всех медиа группы, в том числе порталов Lenta.ru, «Газета.Ru», «Чемпионат», «Секрет фирмы», LiveJournal, «Рамблер», «Афиша» и др.

Кроме того, в 2019 году Тадевосян принял участие в сделке, которая была направлена на включение Сбера в состав акционеров Rambler Group. Под руководством предпринимателя Rambler & Co. превратилась в лидера среди российских интернет-медиагрупп, чья аудитория постоянно растет. Доход группы компаний с 2014 года вырос более чем в три раза.

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