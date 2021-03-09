На Камчатке побочному прорыву на вулкане Ключевской дали имя

Побочный прорыв, образовавшийся в 2021 году на склоне вулкана Ключевской на Камчатке, получил официальное название, сообщает во вторник, 9 марта, пресс-служба института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Прорыв назвали в честь советского ученого Георгия Горшкова.

Побочный прорыв произошел на вулкане Ключевском 18 февраля, пишет «Интерфакс». Зона прорыва расположена на северо-западном склоне на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Последнее вершинное извержение Ключевского вулкана происходило с первых чисел октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.

Отмечается, что высота шлакового конуса у истока прорыва достигла к настоящему времени почти 60 м, а диаметр основания — 101 м. При этом лавовый поток продолжает изливаться, а вулканические бомбы — разлетаться.

«Имена значимым вулканологическим событиям присваиваются решением ученого совета. Имена даются именно боковым прорывам, потому что они остаются навсегда. От вершинных извержений уже через год не остается никаких следов. А боковые прорывы лежат на склоне, и, для того чтобы идентифицировать их по отношению друг к другу, для вулканологии как науки, им присваиваются собственные имена», — приводятся в сообщении слова директора института Алексея Озерова.

24 февраля МЧС просило туристов воздержаться от посещения Ключевского вулкана. На текущий момент туристические группы в районе Ключевского вулкана не зарегистрированы.