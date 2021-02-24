МЧС просило туристов воздержаться от посещения Ключевского вулкана

Фланговое извержение началось на Ключевском вулкане в Камчатском крае. МЧС рекомендовало туристам воздержаться от посещения вулкана и его окрестностей.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения и Камчатского филиала геофизической службы РАН, фланговые извержения формируются на высоте порядка 2,5–2,7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрман. Извержение будет продолжаться в ближайшие дни. Подтверждения формирования грязевых потоков нет, пишет ИА KamchatkaMedia.

Фланговое извержение представляет опасность для любителей экстремального спорта и туристов. На текущий момент туристические группы в районе Ключевского вулкана не зарегистрированы. Спасатели призывают жителей и гостей Камчатки не совершать походы к вулкану.

В районе извержения может наблюдаться превышение допустимой концентрации газа при парогазовых выбросах. Пеплопады способны вызвать у граждан аллергические реакции. Свежий пепел опасен из-за содержания мелких и тонких остроугольных обломков пород и вулканического стекла.