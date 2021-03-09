Расходы бюджета РФ на нацпроекты на начало марта составили 13,1% от плана

Исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 марта 2021 года составило более 13% от плановых значений. Об этом говорится в материалах, опубликованных во вторник, 9 марта, на сайте Минфина РФ.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов ― по состоянию на 1 марта 2021 года ― составило 293,7 млрд рублей, или 13,1% от плановых бюджетных назначений», ― говорится в сообщении.

Лидерами по исполнению расходов стали нацпроекты: «Жилье и городская среда» — 24,9%, «Здравоохранение» ― 21,9%, «Демография» ― 20% и «Культура» ― 12,2%.

Самые низкие показатели у таких нацпроектов, как «Экология» (2,9%), «Цифровая экономика» (3,4%), а также «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (3,7%).

Ранее отмечалось, что на начало февраля исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроектов составило 8,5%.

В декабре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство приняло решение о корректировке национальных проектов. Он отметил, что по каждому нацпроекту были выделены общественно значимые результаты, влияющие на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения.

В мае 2020 года на фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что по целому ряду обстоятельств сроки выполнения отдельных программ могут быть перенесены.

В мае 2018 года глава государства подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года». Документ стал основой новых 12 нацпроектов. Работа над ними была указана в числе приоритетных задач нового правительства.