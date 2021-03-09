Елизавета II отказалась подписать заявление по интервью Гарри и Меган

По информации британского издания The Times, Елизавета II не подписала заявление по интервью Гарри и Меган. Королеве требуется больше времени, чтобы обдумать ответ. Источники The Times отмечают, что в Букингемском дворце царит суматоха. Гарри и Меган Маркл побеседовали с Опрой Уинфри, передает телеканал «Известия». Пара обвинила королевскую семью в расизме — родственники высказывали опасения по поводу цвета кожи ребенка молодых родителей. Маркл призналась, что думала о суициде.

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