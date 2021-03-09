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Ученые рассказали о влиянии работы в ночную смену на развитие рака

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Люди, работающие в ночную смену, чаще рискуют столкнуться с одним из онкологических заболеваний из-за нарушения циркадного ритма. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета штата Вашингтон, опубликованном в научном журнале JPR.

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«Экспрессия генов значительно меняется из-за нарушение циркадных ритмов, которые регулируют важнейшие процессы в организме человека. Это повреждает ДНК и активизирует рост злокачественных образований», — говорится в исследовании.

В научном эксперименте приняли участие добровольцы, вынужденные работать в ночную смену, а также те, кто трудится только днем. У первой группы испытуемых было зафиксировано большее повреждение ДНК, а их лейкоциты были уязвимее к радиоактивному излучению, отметили американские ученые.

Результаты проведенного эксперимента показали, что ночная работа действительно оказывает влияние на развитие злокачественных опухолей. Благодаря данному исследованию ученые смогли подтвердить предположение о том, что нарушение биологических часов человека изменяет экспрессию определенных генов, обеспечивающих защиту от рака, добавил один из авторов исследования Джейсон МакДермотта.

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