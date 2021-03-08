Онколог сравнил вред от колбасы и сигарет

С точки зрения канцерогенности 50 г сырокопченой колбасы равноценны выкуренной пачке сигарет. Об этом заявил главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«Самой опасной с точки зрения канцерогенности является копченая колбаса, так как при копчении выделяется дым, который содержит множество вредных веществ. Такая колбаса может содержать, кроме нитритов, еще одно вещество с доказанной канцерогенной активностью — бензпирен. Он образуется при термическом распаде древесины, используемой для копчения», — приводит его слова 8 марта агентство «Прайм».

Длительное постоянное употребление копченой колбасы и других изделий из красного мяса может увеличить риск развития онкологических заболеваний с летальным исходом, подчеркнул Серяков.

В целом, переработанное мясо — сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы — официально относится к канцерогенам первой группы. И ежедневное употребление 50 г таких продуктов повышает риск развития рака толстой кишки на 18%, подчеркнул онколог. Основным фактором опасности являются те продукты, которые подвергались обработке для увеличения срока хранения или изменения их вкуса.

Ранее в понедельник спортивный диетолог и нутрициолог Зина Руденко предупредила об опасности употребления с утра воды с лимоном для похудения. По словам специалиста, употребление данного напитка может привести к повреждению стенки слизистой желудка и кишечника.