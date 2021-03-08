Диетолог развеял миф о пользе воды с лимоном с утра

Спортивный диетолог и нутрициолог Зина Руденко предупредила об опасности употреблении с утра воды с лимоном для похудения.

«Человек на диете с утра голоден, и в этот момент уже выделяется кислый желудочный сок. Получается, таким образом мы увеличиваем кислотность и повреждаем стенки слизистой желудка, и дальше стенки кишечника тоже будут повреждаться», — цитирует ее «Федеральное агентство новостей» в воскресенье, 7 марта.

По словам специалиста, употребление данного напитка может быть полезным для людей, у которых есть проблемы с кислотностью.

Также водой с лимоном не стоит запивать обычный прием пищи, так как это приостановит переваривание углеводов и приведет к началу процесса брожения. Систематическое употребление напитка в этом случае будет негативно отражаться на здоровье, поэтому лучше остановиться на питьевой сырой воде без добавок.

Накануне врач-диетолог Алексей Ковальков развеял миф о пользе употребления стакана кефира перед снов. По словам специалиста, лучше съесть кусок мяса, так как употребление кисломолочных продуктов на ночь вредит организму из-за выброса инсулина.