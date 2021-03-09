Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса

Немецкая компания Mercedes-Benz с российского рынка для ремонта 137 кроссоверов GLC-класса, проданных в период с 2018 года по 2019 год. Об этом 9 марта сообщает «Росстандарт».

«Причина отзыва транспортных средств — резьбовое соединение плюсового провода на стартере может не соответствовать спецификации», — говорится в сообщении ведомства.

Дилеры марки проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

На сервисе у кроссоверов проверят и при необходимости откорректируют резьбовое соединение плюсового провода на стартере.

13 февраля сообщалось, что Mercedes-Benz отзывает в США более 1,3 млн автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб. Компания уведомит владельцев автомашин и бесплатно обновит программное обеспечение. Предполагается, что отзыв начнется 6 апреля.