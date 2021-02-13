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Mercedes отзовет более 1,3 млн автомобилей из-за неисправности

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Компания Mercedes-Benz отзывает более 1,3 млн автомобилей из-за случаев неправильной работы системы вызова экстренных служб. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA) в субботу, 13 февраля.

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Компания уведомит владельцев автомашин и бесплатно обновит программное обеспечение. Предполагается, что отзыв начнется с 6 апреля.

Отзыву подлежат машины с 2016 по 2021 год выпуска, в том числе модели CLA, GLA, GLE, GLS, SLC, A, GT, C, E, S, CLS, SL, B, GLB, GLC и G.

Агентство Bloomberg указывает, что об отзыве сообщило американское подразделение компании.

Автомобильный концерн Daimler Vans, подразделением которого является Mercedes-Benz, также объявил об отзыве машин Metris 2016–2020 годов и Sprinter 2019–2020 годов.

Отмечается, что ранее Mercedes-Benz узнала об аварии в Европе, когда автоматическая система вызова экстренных служба отправила неправильный сигнал о местоположении автомобиля. Компания в октябре 2019 года начала расследование и обнаружила другие подобные случаи. По словам представителя автопроизводителя, в США они не зафиксированы.

В декабре 2020 года в Росстандарте заявили, что Mercedes-Benz отзывает с российского рынка для ремонта 4355 автомашин E-класса и CLS-класса, проданных в 2016-2020 годах. Подчеркивалось, что у отзываемых автомобилей в процессе эксплуатации могут начаться проблемы с электрической проводкой, что может привести к сбоям в работе оборудования.

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