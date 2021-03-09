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Инвестиции в экономику Москвы в 2020 году составили 3,6 млрд рублей

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Объем инвестиций в экономику Москвы в 2020 году составил 3,6 трлн рублей, что на 1,7% больше, чем в 2019-м. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

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«В минувшем году инвестиции столичных предприятий выросли на 1,7% и достигли 3,6 трлн рублей. На долю столицы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. В целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал в Москве увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза», ― сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что в 2020 году сохранить инвестиционную активность в значительной степени помогла система мер поддержки, которая работает в городе на протяжении пяти лет. Она включает в себя такие инструменты, как льготные займы, различные субсидии, предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, а также снижение налоговой нагрузки при помощи спецстатусов.

На сайте мэра Москвы подчеркивается, что у новых компаний есть возможность получить статус инвестиционного приоритетного проекта, а у уже существующих предприятий ― статус промышленного комплекса.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, в настоящее время налоговыми льготами пользуются 123 московские компании, а за последние пять лет компании со статусами промкомплекса, технопарка и якорного резидента инвестировали в Москву 94,8 млрд рублей. Вложения в инвестиционные приоритетные проекты составляют порядка 32 млрд рублей.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин одобрил пятый пакет мер поддержки бизнеса столицы. Он отмечал, что для оказания поддержки предпринимателям правительство города сформировало четыре пакета антикризисных мер. В итоге благодаря этим инициативам помощь получили около 50 тыс. предприятий из пострадавших отраслей.

В ноябре градоначальник сообщил, что более 700 млрд рублей заимствований заложено в проекте бюджета столицы на три года из-за ущерба во время пандемии коронавируса, а 3 ноября в Москве продлили действие налоговых льгот для социально значимых предприятий до 31 декабря 2025 года.

В начале сентября вице-мэр столицы Ефимов заявил, что оборот московских компаний после периода ограничений из-за коронавируса вернулся к уровню 2019 года.

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