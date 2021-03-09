Поезд сбил автомобиль на ж/д переезде под Рязанью

В районе поселка Шилово в Рязанской области грузовой поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля погиб, пассажир госпитализирован.

ДТП произошло 8 марта примерно в 14:10 на 306-м км Московской железной дороги, на перегоне Шелухово — Шилово.

Как рассказали РИА «7 новостей» в УМВД по Рязанской области, женщина за рулем «Лады-Калины» двигалась в направлении улицы Железнодорожной. Она выехала на переезд на запрещающий знак светофора. В этот момент по путям ехал грузовой состав, который сбил легковушку.

По факту случившегося проводится проверка.

В середине февраля в Рязанском районе поезд и ВАЗ-2110 столкнулись на втором главном пути станции Старожилово на регулируемом железнодорожном переезде. Обошлось без пострадавших. В районной администрации утверждали, что автоматическая сигнализация на переезде была исправна.