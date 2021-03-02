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Грузовой поезд столкнулся с автомобилем под Рязанью

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В Рязанском районе произошло столкновение грузового поезда с автомобилем. Это случилось еще 14 февраля, но подробности стали известны только сейчас.

Как пишет РИА «7 новостей», поезд и ВАЗ-2110 столкнулись на II главном пути станции Старожилово на регулируемом железнодорожном переезде. При этом в районной администрации отметили, что автоматическая сигнализация на переезде была исправна.

В момент ДТП поезд двигался со скоростью 70 км/ч. Данных о пострадавших в результате столкновения не поступало.

12 февраля сообщалось, что в Клину Московской области автомобиль упал на железнодорожные пути станции Фроловское. В результате инцидента погибших и пострадавших нет. Установлено, что водитель легковушки не справился с управлением, сбил ограждение и упал с эстакады на железнодорожные пути станции.

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