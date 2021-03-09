Интервью принца Гарри и Меган Маркл вызвало реакцию по всему миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала интервью Меган и Гарри обрушением декораций. Борис Джонсон заявил, что не будет вмешиваться в скандал в королевской семье. Британский премьер не смотрел нашумевшее интервью. Белый дом считает признание принца Гарри и Меган частным делом. Псаки отказалась комментировать высказывания герцогов. Главреды британских СМИ отреагировали с возмущением. Слова Гарри об «узколобости» прессы назвали недопустимыми. 47% опрошенных британцев назвали поведение герцогов неподобающим, передает телеканал «Известия». Интервью по телевизору посмотрели более 17,1 млн человек. Цифра в два раза превысила аудиторию самых популярных передач, которые показывают на телеканале в это время.

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