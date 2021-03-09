Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Кирове возбудили уголовное дело из-за высаженного из автобуса ребенка
Общество
Умерла автор детективных романов Татьяна Полякова
Общество
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Серпухове
Экономика
Правительство России расширило возможности досрочного выхода на пенсию
Экономика
Трубоукладчик «СП-2» прибыл в Калининград для прохождения испытаний
Армия
Модульный пистолет Лебедева прошел государственные испытания
Общество
В России за сутки зафиксировали 9445 новых случаев COVID-19
Авто
Kia опубликовала изображение нового электромобиля EV6
Общество
В Крыму вернулись к подаче воды по графику

Объявленный закон о ввозе иностранцами оружия в РФ вступает в силу

0
Выделить главное
вкл
выкл

Для иностранцев меняются правила ввоза оружия в РФ. Обновленный закон вступил в силу. Выдавать разрешения на ввоз охотничьего оружия теперь будет Росгвардия. Ведомство также определит и сроки вывоза оружия из страны, сообщает телеканал «Известия». Мера также распространяется на транспортировку патронов. Сроки разрешения на ввоз не могут превышать 90 дней. Иностранцам нужно иметь ряд обязательных документов. Это заявление, копия паспорта, договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, заключенный с иностранцем. О желании ввезти оружие в РФ необходимо сообщить за 10 дней.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021