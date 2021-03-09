Бэнкси продаст граффити из клиники Саутгемптона на аукционе

Художник Бэнкси продаст картину, нарисованную в больнице. С молотка уйдут граффити из клиники Саутгемптона. Изображение появилось во время пика пандемии, передает телеканал «Известия». На картинке изображен мальчик, играющий с фигурками. Человек-паук и Бэтмен отправились в мусорную корзину. Ребенок предпочел реального супергероя — медсестру. Оригинал картины выставит аукционный дом Christie's, копию оставят в клинике. Бэнкси хочет собрать €3,5 млн для службы здравоохранения.

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