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Посол сообщил о подаче Москвой и Пекином заявки на регистрацию совместной вакцины от коронавируса

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Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov, сообщил во вторник, 9 марта, посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

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Кроме того, отечественные ученные работают над вакциной для долгосрочного иммунитета

По его словам, испытания уже показали «весьма положительные данные».

Как отметил Ханьхуэй, с момента появления нового коронавируса «Китай и Россия поддерживали друг друга в двусторонних и многосторонних форматах, развернули обширное сотрудничество в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирования, исследования и разработка вакцины и лекарственных препаратов», передает «Интерфакс».

Дипломат также добавил, что в Китае обратили внимание на российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

О том, что Россия и Китай думают о совместных испытаниях вакцин от COVID-19, Ханьхуэй заявил летом 2020 года.

Первой в России и в мире вакциной от коронавируса стал «Спутник V». Его разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа 2020 года.

Согласно опубликованным 2 февраля 2021 года медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, против тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

К настоящему моменту эта вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах.

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