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В России предложили ограничить рекламу фастфуда

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В России предложили ограничить рекламу фастфуда. Соответствующее письмо на имя главы Минздрава РФ Михаила Мурашко направил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

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Общественный деятель заявил в обращении, что эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), не раз подчеркивали возможные проблемы со здоровьем из-за систематического потребления фастфуда. При этом в ряде стран мира для сокращения популяризации ресторанов быстрого питания, по его словам, была ограничена реклама фастфуда.

Однако в России, отметил Петунин, рестораны быстрого питания имеют право использовать любые рекламные инструменты для продвижения продукции. Из-за этого для многих россиян регулярное посещение данных заведений стало своего рода стилем жизни, пишет 9 марта RT.

В связи с этим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в печатных СМИ, интернете, телевидении и радио с 8:00 до 23:00, а также на наружных уличных конструкциях.

30 января спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что человек, обычно питающийся полезными продуктами, может позволить себе фастфуд один-два раза в неделю. Эксперт подчеркнула, что если человек испытывает проблемы с сосудами и сердцем, то фастфуд ему противопоказан.

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