Американские экологи обвинили мидий из России в цветении Великих озер

Американские ученые предположили, что цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызвано появлением в водоемах инвазивных двустворчатых моллюсков с юга России и из Украины. Об этом 9 марта сообщает британская газета Daily Mail.

Мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha появились в США в 1980-х годах. Как полагают экологи, их завезли в страну на судах.

Американская геологическая служба оценивает ущерб, нанесенный мидиями, в $500 млн в год. Кроме того, специалисты подчеркивают, что в настоящее время не существует технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций моллюсков в больших водных системах экологически безопасным способом.

Великие озера — система пресноводных озер в Северной Америке, на территории США и Канады. Включают ряд крупных и средних озер, соединенных реками и проливами. Великие озера связаны каналами с рекой Гудзон и бассейном реки Миссисипи.