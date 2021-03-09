Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Интернет
Эксперты рассказали об уловках мошенников с мобильным банком
Общество
Врач назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Наука
Американские экологи обвинили мидий из России в цветении Великих озер
Интернет
РКН потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Мир
Самый быстрый в мире суперкомпьютер вывели в Японии на полную мощность
Мир
Старт эстафеты олимпийского огня в Японии пройдет без зрителей
Общество
Эксперт рассказала об опасности набрать до 5 кг на Масленицу
Мир
В США обеспокоились российским потенциалом в космосе

Американские экологи обвинили мидий из России в цветении Великих озер

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские ученые предположили, что цветение водорослей в Великих озерах, которое приводит к загрязнению воды и гибели рыбы, вызвано появлением в водоемах инвазивных двустворчатых моллюсков с юга России и из Украины. Об этом 9 марта сообщает британская газета Daily Mail.

Чужие «хищники»: гигантские китайские моллюски захватили Волгу
Беззубки диаметром 25 см губят рыб и лишают их кормовой базы

Мидии видов Dreissena rostriformis и Dreissena polymorpha появились в США в 1980-х годах. Как полагают экологи, их завезли в страну на судах.

Американская геологическая служба оценивает ущерб, нанесенный мидиями, в $500 млн в год. Кроме того, специалисты подчеркивают, что в настоящее время не существует технологий или методов для уничтожения устоявшихся популяций моллюсков в больших водных системах экологически безопасным способом.

Великие озера — система пресноводных озер в Северной Америке, на территории США и Канады. Включают ряд крупных и средних озер, соединенных реками и проливами. Великие озера связаны каналами с рекой Гудзон и бассейном реки Миссисипи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021