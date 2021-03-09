WhatsApp может перестать работать на старых iPhone

Мессенджер WhatsApp может перестать работать на старых моделях iPhone. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Так, в бета-версии мессенджера для мобильных продуктов американской компании Apple исчезла поддержка устройств с операционной системой iOS9 и ниже, пишет НСН. На этой операционной системе функционируют iPhone 4 и 4S. Более свежие обновления для них недоступны. Старые iPhone отказалась поддерживать сборка приложения WhatsApp beta 2.21.50. Официальных подтверждений пока нет, отмечает телеканал «Звезда».

На официальном сайте мессенджера в настоящее время говорится, что для работы WhatsApp на iPhone необходима iOS9 или ее более новые версии. С 1 января приложение перестало работать на мобильных устройствах с системой ниже iOS 9 или Android 4.0.3.

Другие популярные мессенджеры Viber и Signal требуют iOS 11 или новее. Таким образом, они уже сейчас не поддерживают iPhone 5 и 5С, которые работают на iOS 10, отмечает телеканал «360».

4 марта сообщалось, что в версии приложения для обмена сообщениями WhatsApp для компьютеров появилась функция голосовых звонков.