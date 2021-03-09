Суд отложил начало процесса по убийству Джорджа Флойда. Отбор присяжных и рассмотрение апелляций возобновят 9 марта, передает телеканал «Известия».

У здания суда собрались сотни активистов, в том числе из организации Black Lives Matter (BLM).

Джордж Флойд умер 25 мая 2020 года при задержании. Полицейский применил жёсткий удушающий прием. Бывшему полицейскому Дереку Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Смерть Флойда спровоцировала в США массовые беспорядки. Для восстановления спокойствия привлекали бойцов нацгвардии. В 40 городах, включая Вашингтон, вводился комендантский час.

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