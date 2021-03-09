Верховный суд США отклонил последнюю апелляцию Трампа по итогам выборов

Верховный суд США отклонил последнюю из трех апелляций бывшего президента Дональда Трампа по результатам прошедших в ноябре выборов на высший пост страны, передает телеканал «Известия».

Суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск Трампа с требованием не засчитывать результаты тысяч голосов в Висконсине, который республиканец проиграл демократу Джо Байдену с разрывом в 20 тыс. голосов. Комментариев от суда по решению не поступало.

Это была последняя из трех петиций, поданных в Верховный суд Трампом. 22 февраля суд отклонил его две другие апелляции — в Висконсине и одну по голосованию в Пенсильвании.

В судах нижестоящих инстанций Трамп проиграл примерно 55 дел и выиграл лишь одно, не повлиявшее на результаты выборов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.