В Петербурге установили рекорд по задержке дыхания в ледяной воде

В Санкт-Петербурге установлен рекорд по задержке дыхания в проруби, передает телеканал «Известия».

К рекорду фридайвер Мария Ольшевская готовилась с сентября 2019-го. Местом для ныряния выбрали водоем в парке Героев-Пожарных в петербургском районе Купчино.

Ныряла спортсменка под контролем спасателей и специалистов Международной ассоциация развития фридайвинга (AIDA). Ее результат 4 минуты 16 секунд зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса.

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