Врачи назвали вздутие живота симптомом болезни сердца

Британские медики пришли к выводу, что вздутие живота может свидетельствовать о застойной сердечной недостаточности. Об этом сообщило издание Express со ссылкой на данные медиков.

По словам врачей, такое прогрессирующее состояние, которое характеризуется неспособностью мышцы перекачивать по телу кровь, в итоге может привести к летальному исходу.

Вздутие живота возникает, когда такие вещества, как воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Оно является типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме, а не болезнью как таковой.

Основной причиной вздутия живота медики называют чрезмерное потребление пищи и глотания воздуха, известное как аэрофагия. К другим причинам явления относятся воспалительные заболевания кишечника, например, болезнь Крона и язвенный калит, а также синдром раздраженного кишечника, диспепсия, сахарный диабет и временный запор, пишет НСН.

Среди других признаков сердечной недостаточности медики назвали одышку даже в состоянии покоя, отек ног, чувство усталости, постоянный кашель, усиливающийся ночью, хрипы, нерегулярное сердцебиение и спутанность сознания. Помимо этого, тревожными симптомами являются также резкий набор или потеря веса, потеря аппетита, обмороки и головокружение, депрессия и беспокойство, пишет телеканал «Звезда».

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