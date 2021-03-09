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Названы самые популярные у россиянок писатели

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Российские женщины больше всего любят читать таких авторов, как Елена Звездная, Дарья Донцова и Борис Акунин. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «ЛитРес» по итогам исследования, которое проводилось в преддверии Международного женского дня.

В пресс-службе пояснили, что современная российская писательница в жанре любовного юмористического фэнтези Елена Звездная лидирует среди наиболее продаваемых у женщин. Второе место досталось известному автору детективов Дарье Донцовой, а третье — писателю Борису Акунину.

В исследовании было проанализировано свыше 100 тыс. профилей пользователей сервиса, учитывались электронные и аудиокниги.

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В десятку лидеров также вошел Сергей Лукьяненко, который занял 10-ю строчку. Также россиянки читают Татьяну Устинову, Александру Маринину, Татьяну Полякову, Наталью Жильцову, Марину Суржевскую и Милену Завойчинскую, пишет НСН.

Самыми популярными у женской аудитории сервиса стали роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», нон-фикшн книга «Очаровательный кишечник» Джулии Эндерс, а также роман британской писательницы Джоджо Мойес «До встречи с тобой».

В топ-10 популярных у россиянок книг также вошли «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее» Э. Л. Джеймс. Кроме того, среди популярных у женщин книг оказались «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» Мари Кондо, «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за четыре недели» Джо Диспенза, «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «Пять языков любви» Гэри Чэпмена, пишет «Газета.ру».

Самым популярным жанром у женщин оказалось любовное фэнтези. Второе и третье место по популярности досталось современным детективам и любовным романам соответственно.

В пресс-службе «ЛитРес» добавили, что четвертое и шестое места достались жанрам, обычно популярным у читателей-мужчин: героическое фэнтези и книги про попаданцев. В топ-10 жанров также вошли саморазвитие, личностный рост, зарубежные любовные романы, зарубежные детективы, книги про волшебников и современная русская литература.

10 февраля сообщалось, что россияне, согласно исследованию книжного центра MyBook, назвали роман Джейн Остин «Гордость и предубеждение» самой романтичной книгой.

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