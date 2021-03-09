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Бэнкси продаст на аукционе написанную в больнице работу

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Известный уличный художник Бэнкси выставит на аукцион картину, которую написал в главной больнице Саутгемптона во время первой волны коронавируса. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщило «Би-би-си».

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Автор планирует выручить за свою работу свыше €3,5 млн. Эти средства Бэнкси намерен передать Национальной службе здравоохранения Великобритании.

На картине размером метр на метр изображен мальчик, который играет с куклой, одетой в форму медсестры. Фигурки других супергероев — Бэтмена и Человека-паука — выброшены в мусорное ведро. Полотно выполнено в черно-белых тонах, пишет НСН.

На аукционе будет продан подлинник работы, копия же сохранится в больнице, где оно размещено возле отделения экстренной помощи, пишет сайт aif.ru. Таким образом художник решил внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

4 марта Блокчейн-компания Injective Protocol купила работу известного уличного художника Бэнкси и сожгла ее. Предприниматели заплатили нью-йоркской галерее за картину $95 тыс.

1 марта сообщалось, что в британском городе Рединг, графство Беркшир, на стене бывшей тюрьмы появились граффити, которые, предположительно, принадлежат художнику Бэнкси.

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