Бэнкси продаст на аукционе написанную в больнице работу

Известный уличный художник Бэнкси выставит на аукцион картину, которую написал в главной больнице Саутгемптона во время первой волны коронавируса. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщило «Би-би-си».

Автор планирует выручить за свою работу свыше €3,5 млн. Эти средства Бэнкси намерен передать Национальной службе здравоохранения Великобритании.

На картине размером метр на метр изображен мальчик, который играет с куклой, одетой в форму медсестры. Фигурки других супергероев — Бэтмена и Человека-паука — выброшены в мусорное ведро. Полотно выполнено в черно-белых тонах, пишет НСН.

На аукционе будет продан подлинник работы, копия же сохранится в больнице, где оно размещено возле отделения экстренной помощи, пишет сайт aif.ru. Таким образом художник решил внести вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

4 марта Блокчейн-компания Injective Protocol купила работу известного уличного художника Бэнкси и сожгла ее. Предприниматели заплатили нью-йоркской галерее за картину $95 тыс.

1 марта сообщалось, что в британском городе Рединг, графство Беркшир, на стене бывшей тюрьмы появились граффити, которые, предположительно, принадлежат художнику Бэнкси.