Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США предоставили временную защиту от экстрадиции гражданам Венесуэлы
Мир
Бэнкси продаст на аукционе написанную в больнице работу
Мир
В РФ из Аргентины экстрадирован обвиняемый в краже гражданин Колумбии
Мир
Украина попыталась «удалить» крымских журналисток с совещания ОБСЕ
Мир
Захарова отреагировала на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Спорт
Норвежскому лыжнику Клебо могут вернуть золото ЧМ в марафоне
Мир
Армия Ливана заявила о поддержке права граждан мирно выражать свое мнение
Спорт
«Рубин» обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу
Мир
В Крыму ответили на предложение Киева разорвать дипотношения с Россией

В УК появится наказание за фейки о росте цен на продукты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России хотят ввести уголовную ответственность за провоцирование роста цен на продукты питания. Как выяснили «Известия», такой законопроект разработан депутатом Госдумы от «Единой России» Анатолием Выборным.

Рациональное зерно: как в РФ продолжают бороться с подорожанием продуктов
Президент призвал не ослаблять контроль за динамикой цен на значимые товары

Новые нормы дополняют статью УК 185.3. «Манипулирование рынком» новой частью 3, в которой появляется ответственность за «Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости».

В виде наказания за это преступление автор законопроекта предлагает предусмотреть штраф для физических лиц от 200 до 500 тыс. рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тыс. рублей.

«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост цен или создание дефицита», — пояснил «Известиям» парламентарий.

По его словам, спекулянты и недобросовестные торговцы нередко сеют панику, размещая фейки с целью создать ажиотажный спрос на товар, а затем поднимают на него цены, объясняя подорожание — сумасшедшим спросом.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Панические войны: за распространение фейков о росте цен накажут по УК

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021