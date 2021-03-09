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Банки попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах

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Кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка (есть у «Известий») на законопроект об упрощенной идентификации граждан.

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В документе предлагается установить сроки для обеспечения доступа организаций к базам МВД для проведения упрощенной идентификации. В качестве примера приводится 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам ведомства советуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые сейчас разрешены для проведения упрощенной идентификации.

«Обеспечение доступа к базе МВД с информацией о водительских удостоверениях необходимо с технологической точки зрения: в ином случае у финансовых организаций не будет возможности проверить подлинность документа. Один из вариантов реализации проекта — включение данных о правах в ЕСИА и «Цифровой профиль», — пояснил «Известиям» председатель НСФР Андрей Емелин.

Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. В соответствии с ним, предлагается оказывать ряд низкорисковых финансовых услуг (а том числе, обмен валют и оформление микрозайма до 15 тыс. рублей) по водительским удостоверению.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами

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