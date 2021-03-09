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ФНС ужесточит правила трат в пользу головных компаний

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Контроль за платежами российских «дочек» в пользу их головных структур будет ужесточен. В разъяснительном письме ФНС конкретизировала, какие расходы в адрес материнских организаций не могут учитываться их дочерними компаниями при расчете налога на прибыль («Известия» ознакомились с документом).

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ФНС в своем письме о квалификации платежей между членами одного международного холдинга подчеркнула, что понижать налог на прибыль, вычитая из нее сумму расходов на так называемую «акционерную деятельность», запрещено. Если дочерняя структура перечисляет управляющей компании группы средства, которые последняя использует в интересах бизнеса в целом, а не этого конкретного подразделения, то такие затраты не могут считаться экономически обоснованными и, соответственно, использовать их при расчетах сборов в бюджет нельзя, следует из документа.

Причем не имеет значения, что эти расходы принесут «дочке» определенные выгоды. Сопутствующие или синергетические эффекты для члена группы от инвестиций материнской компании за его счет не могут служить предлогом для понижения налога на прибыль. При дополнительном пояснении, какие виды трат считаются платежами на акционерную деятельность, ФНС приводит следующие примеры.

Разработка стратегии развития международной группы в целом либо по отдельным ее сегментам и регионам. Подготовка к выводу на рынок нового продукта при условии, что это не связано с уже реализуемыми в этом конкретном сегменте проектами. Если «дочке» требуются, например, маркетинговые исследования перед запуском нового товара в производство, она вполне может заказать эти услуги самостоятельно, не прибегая к помощи акционера, уточняет ФНС.

Оценка перспективности разработки недр и анализ требующихся для этого инвестиций при условии, что лицензия на конкретное месторождение не приобретена либо не заказаны геологоразведочные работы.

Некоторые виды трат из этого перечня традиционно использовались для снижения суммы сборов в бюджет. Новые правила игры не повредят бизнесам, которые полностью сосредоточены в России, тогда как иностранным группам придется платить значительно больше налогов.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Дочка — матери: ФНС ужесточает правила трат в пользу головных компаний

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