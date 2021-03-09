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Вопрос финансирования строительства 25 мусоросжигающих заводов подвис

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Вопрос финансирования проекта компании «РТ-Инвест» по строительству 25 мусоросжигающих теплоэлектростанций (МТЭС) подвис. Минэкономразвития выступило против идеи Минпромторга использовать для этого экологический сбор в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом говорится в письме замминистра экономического развития Ильи Торосова в адрес Минпромторга от 25 февраля, с которым ознакомились «Известия». По данным «РТ-Инвест», инвестиции в проект должны составить 1,296 трлн рублей, а выручка заводов к 2058 году достигнуть 3,3 трлн рублей.

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Как ранее писали «Известия», источники финансирования проекта не определены: возможны частные и государственные инвестиции. Предполагалось, что около 100 млрд рублей могут быть получены через повышенные тарифы для потребителей энергии в течение 15 лет (рост тарифов крупных потребителей составит 0,18%). В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» тогда отметили, что нет никаких оснований субсидировать МТЭС за счет доплат с энергорынка.

Глава Минпромторга Денис Мантуров направил 9 февраля премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением финансировать проект за счет средств экосбора в рамках РОП (в размере 37% прогнозируемой выручки). С копией документа ознакомились «Известия».

28 декабря 2020-го была утверждена усовершенствованная концепция РОП, по которой производитель платит за утилизацию отходов от его продукции. По ней, «расходование средств экологического сбора должно обеспечивать создание экономических условий для обеспечения извлечения вторичных материальных ресурсов и их возврата в хозяйственный оборот по всей цепочке их раздельного накопления […] Таким образом, направления расходования средств экологического сбора, предусмотренные концепцией совершенствования института РОП, отличны от таковых в рамках предложений министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова», говорится в письме Ильи Торосова в Минпромторг.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Огня вроде нет: вопрос финансирования мусоросжигательных заводов подвис

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