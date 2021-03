Семь человек погибли при пожаре в офисном здании в Индии

Минимум семь человек погибли в результате сильного пожара, вспыхнувшего в офисном здании на улице Стрэнд-роуд в центре индийской Калькутты. Об этом 8 марта сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местных официальных лиц.

Tragic news from Kolkata tonight



7 persons have died in a major blaze at an @EasternRailway building on Strand Road



Four fire fighters, a Kolkata police perssonel, and RPF jawan among deceased. Terrible tragedy pic.twitter.com/MYB5ckjcj3