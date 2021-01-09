В Индии погибли десять детей во время пожара в больнице

В результате пожара в больнице в индийском городе Бхандара погибли десять детей, пишет агентство ANI в субботу, 9 января.

По словам главного врача Прамода Хандата, в момент возникновения пожара в отделении патологии находились 17 новорожденных. Дежурная медсестра во время обхода зашла в отделение и обнаружила много дыма, после чего немедленно сообщила об инциденте руководству медучреждения.

На место прибыла пожарная бригада, которая спасла из огня семерых младенцев. Десять малышей погибли.

2 января сообщалось, что в Великом Новгороде во время пожара в одной из квартир жилого дома погибли три ребенка.