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В Индии погибли десять детей во время пожара в больнице

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В результате пожара в больнице в индийском городе Бхандара погибли десять детей, пишет агентство ANI в субботу, 9 января.

По словам главного врача Прамода Хандата, в момент возникновения пожара в отделении патологии находились 17 новорожденных. Дежурная медсестра во время обхода зашла в отделение и обнаружила много дыма, после чего немедленно сообщила об инциденте руководству медучреждения.

На место прибыла пожарная бригада, которая спасла из огня семерых младенцев. Десять малышей погибли.

2 января сообщалось, что в Великом Новгороде во время пожара в одной из квартир жилого дома погибли три ребенка.

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