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Истребителям МиГ-31 нашли новое применение

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Российские истребители МиГ-31 стали охотниками за баллистическими ракетами. Теперь экипажи будут регулярно отрабатывать перехват боеголовок на учениях.

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Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, уже в прошлом году новые упражнения по перехвату мишеней-иммитаторов баллистических ракет включили в программу боевой подготовки в качестве эксперимента. По итогам работ было принято распространить практику на всех подразделениях перехватчиков МиГ-31.

Первыми новый элемент боевой подготовки обкатали экипажи истребителей-перехватчиков Центрального военного округа. На учениях в Пермском крае МиГ-31БМ отразили групповой налет авиации условного противника, после чего перелетели в Астраханскую область и отработали применение ракет по сверхзвуковым целям, имитирующим баллистические ракеты.

«Эти самолеты могут действовать на больших высотах, поэтому они способны эффективно бороться с баллистическими ракетами», — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

По его словам, для авиации разрабатываются новые, более совершенные типы боеприпасов, в итоге обновляется и программа подготовки летного состава и применения самолетов. Сначала экипажи изучают теорию, а после отрабатывают новые элементы в ходе учений.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Особенности воздушной охоты: МиГ-31 нашли новое применение

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