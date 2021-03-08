Космонавты проработают дальнейший план устранения трещины на МКС

Космонавты продолжат работы над устранением утечки воздуха. Российские ученые разрабатывают план по ремонту МКС. Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проводят консультации с ЦУП. Космонавты подготовят приборы для обработки модуля «Звезда» и нанесения заплаты, передает телеканал «Известия». На прошлой неделе на трещину нанесли четыре слоя герметика. Первую вмятину на МКС обнаружили осенью 2020 года. Вторую трещину нашли зимой. Экипаж ищет также другие места утечки воздуха. Для этой работы на станцию отправили мощный микроскоп — его доставил грузовик «Прогресс-МС».

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