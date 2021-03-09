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В РФ создали новую технологию выделения ксенона из природного газа

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Российские специалисты разработали технологию выделения ксенона из природного газа. В настоящее время этот инертный газ — самый редкий в природе — добывают из атмосферного воздуха, где его концентрация ничтожно мала. В итоге стоимость известного своей безопасностью ксенонового наркоза превышает 200 тыс. рублей за кг, а взрослому пациенту на анестезию требуется от 30 до 100 тыс. рублей.

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Эффективную технологию выделения ксенона из твердых соединений молекул воды и газов создали ученые РХТУ им. Д.И. Менделеева и НГТУ им. Р.Е. Алексеева. «Регулируя давление и температуру, можно поэтапно выпускать из этих кристаллогидратов разные газы», — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории SMART-полимерных материалов и технологий РХТУ профессор Илья Воротынцев.

По его словам, на последней стадии разделения смеси остаются ксенон и вода, которую сливают, получая инертный газ в концентрации 93,05%.

В мире запатентовано несколько технологий выделения ксенона из природного газа, но ни одна из них не дошла до промышленного применения по ряду причин.

«Более всего в ксеноновой анестезии нуждаются пациенты, которым предстоит серьезная операция и имеющие сопутствующие заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной систем», — пояснил «Известиям» заведующий научно-исследовательской лабораторией анестезиологии и реаниматологии НМИЦ им. В.А. Алмазова Андрей Баутин.

В настоящее время в Центре Алмазова, одной их самых высокотехнологичных клиник страны, ксеноновая анестезия применяется в двух случаях из 10 необходимых. Если анестетик на основе ксенона будет стоить не 200 тыс. рублей за килограмм, как сейчас, а дешевле, то его получат восемь из 10 пациентов, которым он показан.

Как полагают специалисты, российский анестетик на основе ксенона будет востребован и внутри страны, и за границей.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ксеноновая фарма: Россия станет лидером в производстве безопасного наркоза

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